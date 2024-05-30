Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Suya Giriş Yasaklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Valiliği, boğulma vakalarını önlemek amacıyla sulama kanalı, baraj, gölet ve akarsulara girişi yasakladı. Yasak, 15 yaş ve üzeri insanlar için cezai işlemi beraberinde getirecek.

Sakarya Valiliği'nce yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı, sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesini yasaklandı.

Sakarya sınırları arasında bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek gayesiyle suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara sebep olma tehlikesi yaşanacağından dolayı sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi valilik kararıyla yasaklandı. Valilik tarafından alınan karar çerçevesinde 15 yaş ve üzeri yaş insanların belirtilen bölgelerde suya girmesi durumunda haklarında cezai işlem uygulanacak, 15 yaş altında bulunan bireyle ise bölgelerde uzaklaştırılacak. İdari yaptırım cezaları ise kolluk kuvvetleri, zabıta ekipleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Valiliği Sakarya Çevre Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title