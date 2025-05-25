Sakarya'da SUV Araç Yayaya Çarptı: 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'da SUV Araç Yayaya Çarptı: 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki bir adam, SUV aracın çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada SUV aracın çarptığı 46 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti.

Adapazarı-Karasu yolu Poyrazlar Tabiat Parkı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ye (46) M.T.U. (23) idaresindeki 35 BPV 374 plakalı SUV araç çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen 46 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, sürücü M.T.U.'yu gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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