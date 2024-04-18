Sakarya'da Sürücü Sözlü Tartışmada Darp Edilip Bıçaklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sözlü tartışmaya girdikleri sürücüyü, araçtan indirip önce darp ettiler ardından bıçakladılar.

Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir grup sözlü tartışmaya girdikleri sürücüyü araçtan indirip önce darp etti ardından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA