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Sakarya'da Süper Amatör Lig Maçı Sonrası Kavga: 1 Göz Kaybı, 2 Tutuklama

Sakarya'da Süper Amatör Lig Maçı Sonrası Kavga: 1 Göz Kaybı, 2 Tutuklama
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Karasu'da Darıçayırıspor ve Sapanca Kurtköyspor maçı sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi gözünü kaybetti. Olay sonucunda 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Lig maçı sonrasında taraftar ve yöneticilerin karıştığı ve bir kişinin taş darbesiyle bir gözünü kaybettiği kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Darıçayırıspor- Sapanca Kurtköyspor maçından sonra Karasu Şehir Stadı'ndan mağlup ayrılan Darıçayırıspor taraftarları, Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlarına saldırdı. Taş, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada M.K.K. sağ gözüne aldığı taş darbesi neticesinde yaralandı. Kavga, polis ve bekçilerin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle son buldu. Kavgada yaralanan M.K.K. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şahsın sağ gözünün, taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı T.Y., C.E., Y.S., E.A.A. ve M.E. gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E.A. ve C.E. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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