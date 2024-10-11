Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Suç Örgütlerine Operasyon: 11 Gözaltı

Sakarya'da Suç Örgütlerine Operasyon: 11 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da, bankalardan kredi çekemeyenlere yüksek faizle para satan iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve yağma suçuna dair malzemeler ele geçirildi.

Sakarya'da bankalardan kredi çekemeyenlere yüksek faizle çek ve senet karşılığında para satan iki ayrı suç örgütüne yönelik polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde ele başları dahil gözaltına alınan toplam 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sorumluluk bölgesinde suçu önlemek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) müdürlüğünce bankalardan kredi çekemeyenlere yüksek faizle çek ve senet karşılığında para satan iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgüt elebaşılığını S.D.'nin yaptığı 5 şahıs ve yine örgüt elebaşılığını İ.A.'nın yaptığı 6 şahıs olmak üzere S.D., O.V., V.K., H.A., S.C.A., İ.A., B.B., İ.K., H.Z., S.Z. ve M.E. isimli toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 111 adet fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirildi. Örgütün, verdikleri parayı geri alamadığı zamanlarda ise kişilerin mal varlıklarına zorla sahip oldukları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan suç örgütleri, adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon sakarya 3-sayfa Güncel

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi

 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!

Para çekmek için artık bu belge zorunlu olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.