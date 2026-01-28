Sakarya'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobili su kanalına devrilen sürücü, 7 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi, Akyazı Erdoğdu Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.
Sakarya'da otomobiliyle su kanalına devrilen ve hastanede tedavi gören sürücü, 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesinde 20 Ocak'ta Mecit Turan idaresindeki 34 JK 1052 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Turan, dün tedavi gördüğü Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki 7 günlük hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesi Akyazı Erdoğdu Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. - SAKARYA