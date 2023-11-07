Sakarya'da Sosyal Medyada Tehdit Ederek Gözdağı Veren 7 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da sosyal medya hesabı üzerinden husumetlilerine silahla tehditlerde bulunan 7 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sakarya'da sosyal medyada husumetlilerine silahla gözdağı vererek tehdit eden 7 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da, sosyal medya hesabı üzerinden husumetlilerine uzun namlulu silah ve tabancalarla gözdağı veren 7 şüpheliyi tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 526 adet fişek, 68 adet kartuş, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet şok cihazı ve 1 adet nişan tertibatına takılan lazer ele geçirildi. - SAKARYA