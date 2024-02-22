Sakarya'da Son 3 Günde 1 Milyon 776 Bin 423 TL Trafik Cezası Kesildi

Sakarya'da son 3 gün içinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde sürücülere 1 milyon 776 bin 423 lira ceza kesilirken, 49 araç trafikten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 gün içinde gerçekleştirilen denetimlerde 756 cezai işlem uygulanırken, 1 milyon 776 bin 423 lira ceza kesildi, 49 araç ise trafikten men edildi. - SAKARYA