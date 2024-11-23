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Sakarya'da Sokak Ortasında Bıçaklı Tartışma Anları Kamerada

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Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada bir şahıs, diğerine bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti... O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma esnasında şahıslardan birinin diğerine bıçak çektiği anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi Yenikent Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Olay esnasında şahıslardan biri yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak tartıştığı kişiye saldırdı. Bir süre sonra şahıslar bölgeden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da Sokak Ortasında Bıçaklı Tartışma Anları Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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