Sakarya'da Sivil Trafik Denetimi: Kural İhlaline Cezalar Uygulandı

Sakarya'da jandarma ekipleri, sivil kıyafetli trafik personeli ile gerçekleştirdiği denetimlerde toplu taşıma araçlarını kontrol ederek kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uyguladı. Yolculara emniyet kemeri kullanımı ve kurallara uyma konusunda bilgilendirme yapıldı.

Sakarya'da jandarma ekipleri, şehir genelinde ulaşımın kesintisiz, güvenli ve sorunsuz şekilde sağlanması amacıyla sivil kıyafetli trafik personeli ile habersiz denetimler gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen personel, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüye idari para cezası uyguladı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, şehir genelinde ulaşımın kesintisiz, güvenli ve sorunsuz şekilde sağlanması gayesiyle sivil kıyafetli trafik personeli ile habersiz denetimler gerçekleştirdi.

Kasım ayı boyunca yürütülen uygulamalarda, yolcu taşımacılığı yapan araçlar özellikle yolcu indirme, bindirme kuralları, hız ihlalleri, emniyet kemeri kullanımı ile trafik ışık ve işaretlerine uyma konularında kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen bir sürücüye idari para cezası uygulanırken, kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi.

Denetim sırasında yolculara da uygulamanın gayesi hakkında bilgilendirme yapılarak emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatıldı. Ayrıca yolculardan, seyahat sırasında şoförlerin yaptığı kural ihlallerini 112 Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
