'Silahlı yağma' suçundan aranması vardı, jandarmaya yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'silahlı yağma' suçundan arama kaydı bulunan 27 yaşındaki A.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'silahlı yağma' suçundan arama kaydı bulunan 27 yaşındaki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Karasu'da 'silahlı yağma' suçundan arama kaydı bulunan A.Y. (27) isimli şüpheli, JASAT ve asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa