Sakarya'da silahlı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Dereköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini silahlı ve sopalı kavgaya bırakan tartışmada F.C., K.C., M.A. ve E.A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA