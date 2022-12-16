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Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı.

Olay, İlmiye Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. ile M.Y. isimli iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bırakan olayda, M.Y. isimli şüpheli, silahla ateş ederek S.Y.'yi ayağından yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Y., Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri M.Y.'yi silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sapanca Sakarya 3. Sayfa Haberler

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