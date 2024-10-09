Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Sakarya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erenler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün durumu fark etmesiyle araç durduruldu ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Aracın alevlere teslim olduğu anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, Erenler ilçesi Yazılı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracı durdurdu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobili saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Otomobil İtfaiye Erenler sakarya 3-sayfa Yaşam

Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

İsrail'in kabusu gerçek oluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"
Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan

Erken seçim çağrıları devam ederken son ankette çarpıcı sonuç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz eti haram mı, sağlığa zararlı mı? (Hangi ayette geçiyor?) Köfteci Ramiz domuz eti açıklaması! Domuz eti kullanıyor mu? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Küçükçekmece, Kağıthane, Beşiktaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti çıktı? İstanbul'da mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ekim Konak, Torbalı, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Kepez 9-10 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'ta domuz eti mi çıktı? Köfteci Yusuf domuz eti belgeleri yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Nurdağı 9-10 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Ekim Karatay, Beyşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.