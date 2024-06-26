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Sakarya'da servis midibüsü ile panelvan aracı çarpıştı: 3 yaralı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen kazada, servis midibüsü ile panelvan aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İnceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde servis midibüsü ile panelvan tipi aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Birlik Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. (28) kontrolündeki 54 S 1879 plakalı servis midibüsü ile karşı yönden gelen A.Y. (48) idaresindeki 77 AC 716 plakalı Mercedes marka panelvan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan ve hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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