Haberler

Şerit ihlali yaparak aracı silme geçti: Kazaya davetiye çıkaran sürücü canları hiçe saydı

Şerit ihlali yaparak aracı silme geçti: Kazaya davetiye çıkaran sürücü canları hiçe saydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karasu ilçesinde, şerit ihlali yapan bir hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen bir otomobili silme mesafeyle geçerek büyük bir tehlike oluşturdu. Olay anı, araç kamerasına yansıdı ve muhtemel bir kazanın eşiğinden dönüldüğünü gösterdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda şerit ihlali yapan bir otomobil, sağ şeritte ilerleyen aracı silme mesafeyle geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücünün hayatını hiçe saydı. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

D-650 kara yolu Karasu ilçesi Limadere Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünü ismi öğrenilemeye 54 AIT 055 plakalı hafif ticari araç, şerit ihlali yaparak sağ şeritte ilerleyen otomobili silme mesafeyle geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücünün hayatını hiçe saydı. İki araç arasındaki mesafenin neredeyse yok denecek kadar az olduğu tehlikeli geçiş, adeta kazaya davetiye çıkardı. Araç kamerasına yansıyan trafikteki tehlikeli anlar, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sağ şeritte ilerleyen otomobili silme mesafede geçerek bir süre orta şeritte gitmesi, sinyal vermeden sağa şeride ardından sol şeride geçerek ilerlemesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler

Film sahnesi değil gerçek! Görüntü Türkiye'nin yanı başında çekildi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum