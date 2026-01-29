Şerit ihlali yaparak aracı silme geçti: Kazaya davetiye çıkaran sürücü canları hiçe saydı

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda şerit ihlali yapan bir otomobil, sağ şeritte ilerleyen aracı silme mesafeyle geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücünün hayatını hiçe saydı. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

D-650 kara yolu Karasu ilçesi Limadere Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünü ismi öğrenilemeye 54 AIT 055 plakalı hafif ticari araç, şerit ihlali yaparak sağ şeritte ilerleyen otomobili silme mesafeyle geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücünün hayatını hiçe saydı. İki araç arasındaki mesafenin neredeyse yok denecek kadar az olduğu tehlikeli geçiş, adeta kazaya davetiye çıkardı. Araç kamerasına yansıyan trafikteki tehlikeli anlar, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sağ şeritte ilerleyen otomobili silme mesafede geçerek bir süre orta şeritte gitmesi, sinyal vermeden sağa şeride ardından sol şeride geçerek ilerlemesi yer alıyor. - SAKARYA