Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında yangın
Adapazarı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi müdahale ediyor.
Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'ndeki hastane şantiyesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa