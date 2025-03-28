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Sakarya'da Ramazan Bayramı İçin Huzur ve Güven Önlemleri

Sakarya'da Ramazan Bayramı İçin Huzur ve Güven Önlemleri
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Sakarya'da Ramazan Bayramı'nın güvenli bir şekilde geçmesi için 9 gün süresince 3 bin 802 polis ve jandarma görev alacak. Denetimler artırılacak.

Sakarya'da Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesini sağlamak adına 9 günlük tatil süresince 3 bin 802 polis ve jandarma görev yapacak.

Sakarya'da Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda, polis ve jandarma ekipleri 9 günlük tatil boyunca denetimlerini artıracak. Sakarya genelinde Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde toplam 2 bin 779 polis, jandarma sorumluluk bölgesinde ise bin 23 jandarma personeli görev yapacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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