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Sakarya'da Polisten Kaçan Motosikletli Şahıslar Kaza Yaptı

Sakarya'da Polisten Kaçan Motosikletli Şahıslar Kaza Yaptı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisten kaçan motosikletli iki şahıs, ters şeritte ilerlerken hafif ticari araca çarptı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, bir şahıs kaçmayı başardı, diğeri yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Motosikletle polisten kaçan iki şahıs, girdikleri ters şeritte hafif ticari araca çarptı. Yere savrulan şahıslardan birinin ayağa kalkıp kaçmaya devam ettiği hareketli anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Maltepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet üzerinde bulunan iki şahıs kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca esnasında ters şeride giren motosiklet sürücüsü, Tek yokuşu olarak bilinen mevkide 34 KVA 203 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten yola savrulan şahıslardan biri ayağa kalkıp kaçmaya devam etti. Diğer şahıs ise polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

Polisten kaçarken yaptıkları kaza kamerada

Öte yandan, şahısların motosiklet ile kaçtıkları esnada yaptıkları kaza cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün polisten kaçtığı esnada hafif ticari araca çarptığı ve üzerindekilerin yere savrulduğu anlar yer aldı. Devamında ise şahıslardan birinin ayağa kalkarak kaçmaya devam etmesi, diğerinin de polis ekiplerince yakalandığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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