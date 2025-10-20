Haberler

Sakarya'da Polisin Yakınlarına Dolandırıcılık Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Adapazarı ilçesinde polis ve savcı kimliğini kullanarak 2 milyon lira dolandırıcılık yapan iki şüpheli, İstanbul ve İzmir'de yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ve savcı yalanıyla 2 milyonluk vurgun yapan 2 şüpheli, İstanbul ve İzmir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Eylül'de Adapazarı'nda bir vatandaş, kendilerini telefonda "polis-savcı" olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmesiyle istedikleri paranın bir kısmını elden teslim etti, kalanını ise verdikleri hesaba gönderdi. Yaklaşık 2 milyon liralık dolandırıcılığın ardından harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takiple olaya karışan iki şüpheliyi tespit etti. İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde A.D. (29) ve B.A. (18) isimli iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

