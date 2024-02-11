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Sakarya'da patpat kazası: 2 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patpat kazasında, sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaparken araç yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması neticesinde yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayraktepe Mahallesi'nde Y.E.G. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması neticesinde yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü ve E.G. yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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