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Sakarya'da Park Halindeki Araba Yandı

Sakarya'da Park Halindeki Araba Yandı
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Kaynarca ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşoluk Mahallesi'nde İ.C.'ye ait park halindeki 54 AJE 331 plakalı Opel marka otomobilde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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