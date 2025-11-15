Haberler

Sakarya'da Otoyolda Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı yaya Engin K. (46) hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında F.Y. (33) kontrolündeki 41 YF 629 plakalı otomobil, seyir halindeyken otoyol üzerinde yaya olarak bulunan Engin K.'ya (46) çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Engin K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden yayanın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
