Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasıyla ilgili yeni gelişme
78 kişinin öldüğü yangın faciasında otel sahibi tüm suçu çalışanlara attı

78 kişiye mezar olan otelin sahibinden isyan ettiren savunma
ABD Başkanı Trump: 1 milyon Filistinli, Ürdün ve Mısır'a taşınmalı

"Yüz binlerce Filistinli bu 2 ülkeye yerleştirilmeli"
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Sakarya'da Otoyolda Panelvan Kazası: 2 Yaralı

Sakarya'da Otoyolda Panelvan Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan bir panelvan, ağaca çarparak durdu. Kazada 1'i hafif 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan panelvan, ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 1'i hafif 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara İstikameti Akyazı Topağaaç Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, M.N. idaresindeki 43 AAG 793 plakalı Fiat marka panlevan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Ağaçlık alanda sürüklenen araç, ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü M.N. ve araçta yolcu olarak bulunan H.İ. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken H.İ. ambulansta ayakta tedavi edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ahmed Kutucu'nun "Türk mü Alman mı?" sorusuna yanıtı sunucuyu şaşırttı
img

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
img

Seyyar satıcının terazi oyunu kısa sürdü! Vatandaşı böyle kandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın evlilik kredi müjdesi, beyaz eşya satışlarını patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi satışları patlattı
Para transferinde çifte doğrulama sistemi geliyor

Hükümet düğmeye bastı! Para transferinde yeni dönem başlıyor
İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimizde koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler
Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem: İşçilik sıfır

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem
Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu
İsrail hapishanelerinde 23 yıl geçiren Abdurrahman Vişah esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu

İşkenceler nedeniyle 60 kilo birden verince yakınları bile tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.