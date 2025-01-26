Sakarya'da Otoyolda Panelvan Kazası: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan panelvan, ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 1'i hafif 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara İstikameti Akyazı Topağaaç Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, M.N. idaresindeki 43 AAG 793 plakalı Fiat marka panlevan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Ağaçlık alanda sürüklenen araç, ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü M.N. ve araçta yolcu olarak bulunan H.İ. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken H.İ. ambulansta ayakta tedavi edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA