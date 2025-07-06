Sakarya'da Otoyolda Kaza: 6 Yaralı

Sakarya'da Otoyolda Kaza: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Otoyolun Adapazarı Gişeler mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GE 0282 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den ayrıldığını yeni takımında paylaştığı fotoğrafla duyurdu

Takımdan ayrıldığını yeni kulübünde paylaştığı fotoğrafla duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.