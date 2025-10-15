Sakarya'da Otoyolda Kamyonet Yan Yattı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yeri havadan görüntülendi.

Otoyolun İstanbul istikameti Arifiye Gölbaşı Park mevkiinde meydana gelen olayda, N.Ö. (56) idaresindeki 06 BK 3170 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralının olmadığı kazada otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik kamyonetin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Bölgede oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. - SAKARYA