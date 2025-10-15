Haberler

Sakarya'da Otoyolda Kamyonet Yan Yattı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Sakarya'da Otoyolda Kamyonet Yan Yattı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyonet yan yatarak trafiği aksattı. Olay sonrası uzun araç kuyrukları oluştu, fakat herhangi bir yaralı bulunmadı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yeri havadan görüntülendi.

Otoyolun İstanbul istikameti Arifiye Gölbaşı Park mevkiinde meydana gelen olayda, N.Ö. (56) idaresindeki 06 BK 3170 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralının olmadığı kazada otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik kamyonetin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Bölgede oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Erdoğan'a verdiği esprili yanıt dış basında manşet oldu: Birini öldürmek istemiyorum

Erdoğan'a verdiği cevap dış basında manşet oldu
Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

Tacize uğradığı anları böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.