Sakarya'da Otoyol Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Otoyol Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otoyol bağlantı yolunda otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde otoyol bağlantı yolunda otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan otobüs sürücüsünün, aracını güvenli bir noktaya çekerek beklediği ve jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Balsu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.C. (53) idaresindeki 28 AEC 501 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Ali Acet (51) kontrolündeki 34 Y 8237 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere de çarparak adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali Acet ile M.D. ve N.İ. isimli yolcular ekiplerce çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ali Acet, sevk edildiği Hendek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan diğer yaralılar M D. ve N.İ.'nin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden ayrılan otobüs sürücüsü O.C.'nin, aracını güvenli bir noktaya çekerek beklediği ve jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA

