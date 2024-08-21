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Sakarya'da Otomobilin Tıra Saplanması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin tıra saplanması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda otomobilin tıra adeta ok gibi saplanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün D-100 karayolu Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, Ömer Atmaca (21) idaresindeki 54 AIP 712 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra arızalanması neticesinde yan yola park edildiği öne sürülen O.K. (28) idaresindeki 67 UB 908 plakalı tıra adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada hurdaya dönerek tavanı adeta yok olan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Hastanedeki işlemler sonrasında Atmaca'nın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Kurtuluş Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömer Atmaca son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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