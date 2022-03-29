TEM Otoyolunda durdurulan araçtan 8 adet taş kokain ele geçirildi - Haberler

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TEM Otoyolunda durdurulan araçtan 8 adet taş kokain ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM Otoyolunda durdurulan araçtan 8 adet taş kokain ele geçirildi

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin içerisinde 8 adet taş kokain ele geçirildi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin içerisinde 8 adet taş kokain ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sapana İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler TEM Otoyolu Sapanca geçişinde şüphelendikleri 34 DOP 745 plakalı otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda zulalanmış satışa hazır şekilde 8 adet taş kokain ve 3 bin 350 TL nakit para ele geçirilirken E.M. (25) ve M.Ü. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden E.M.'nin 5, M.Ü.'nün ise 7 adet benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. - SAKARYA

TEM Otoyolunda durdurulan araçtan 8 adet taş kokain ele geçirildi

TEM Otoyolunda durdurulan araçtan 8 adet taş kokain ele geçirildi

TEM Otoyolunda durdurulan araçtan 8 adet taş kokain ele geçirildi

TEM Otoyolunda durdurulan araçtan 8 adet taş kokain ele geçirildi

TEM Otoyolunda durdurulan araçtan 8 adet taş kokain ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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