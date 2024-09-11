Sakarya'da Otomobil Takla Attı ve Alev Aldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil alev topuna döndü. Kazada sürücü yaralanırken, alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, D-100 karayolu Akyazı ilçesi Yeniorman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hendek istikametinde ilerlemekte olan ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak takla atarak yol kenarına devrilen otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç hurdaya döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA