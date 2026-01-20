Sakarya'da kanala uçan aracın sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Yahyalı Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JK 1052 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kanalda ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin ve vatandaşın çalışmaları sonucunda çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA