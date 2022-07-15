Son Dakika | Sakarya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı Son dakika haberine göre Sakarya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Sakarya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi üzerinde bulunan Yağcılar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas K. idaresindeki 54 BL 558 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü İlyas K. ile birlikte L.Ç., A.Ç., İ.N., O.Ç. ve Y.K. isimli toplam 6 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar çevredeki ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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