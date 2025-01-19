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Sakarya'da Otomobil Kazasında Bir Kişi Yaralandı

Sakarya'da Otomobil Kazasında Bir Kişi Yaralandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Otomobillerden birinin kapısı, diğer aracın farında asılı kalırken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan bir otomobilin kapısının diğer aracın farında asılı kalması ise hayrete düşürdü.

Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 404. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Y. idaresindeki 54 FV 228 plakalı otomobil ile B.Ş. kontrolündeki 78 ABG 838 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Ö.Y. idaresindeki otomobil, takla atarak durabildi. Ters dönen otomobilin kapısı, diğer otomobilin farında asılı kaldı. Meydana gelen kazada Ö.Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe hastanesinde yapılan işlemlerin ardından Ö.Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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