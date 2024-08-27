Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Otomobil Kazası: Bir Otomobil Kanala Devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve bir otomobil takla atarak kanala devrildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak kanala devrildi. Meydana gelen kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-140 Karayolu Balballı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, M.C. idaresindeki 41 EG 753 plakalı Fiat marka otomobil ile B.Y. idaresindeki 54 BB 024 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada kontrolden çıkan Honda marka otomobil, yaklaşık 50 metre kaydıktan sonra takla atarak kanala devrildi. Mahalle sakinleri ise kaza yerinde kalabalık oluşturdu. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

sakarya Akyazı 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Oliviera Panathinaikos'a mı gidiyor? Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? 2024 Şampiyonlar Ligi yeni format nedir? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İşCep antivirüs aktiftir ne demek? İşCep antivirüs nasıl kapatılır? Beşiktaş kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Beşiktaş hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? Fenerbahçe kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Fenerbahçe hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? Galatasaray kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Galatasaray hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? İş Bankası'nın ilk genel müdürü kimdir? Amedspor maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2024? Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Sakaryaspor Amedspor maçı ne zaman oynanacak? Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanacak (Sakaryaspor - Amedspor)? Galatasaray Gaziantep maçı ne zamana ertelendi? Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı? R ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli R ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Seda Sayan programı neden bıraktı, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, ne zaman başlıyor? Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri! Galatasaray Young Boys ilk 11'i ne zaman açıklanacak? J ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli J ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Galatasaray Young Boys koreografi var mı? GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak?
title