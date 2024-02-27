Sakarya'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hafif Yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Subatağı Mahallesinde meydana gelen kazada, R.K. idaresindeki otomobil ile B.Ş. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Medyana gelen kazada R.K. hafif şekilde yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.K., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA