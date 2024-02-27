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Sakarya'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hafif Yaralandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Subatağı Mahallesinde meydana gelen kazada, R.K. idaresindeki otomobil ile B.Ş. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Medyana gelen kazada R.K. hafif şekilde yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.K., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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