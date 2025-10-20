Sakarya'da Tarım Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Olay sonrası yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Y. kontrolündeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı ile M.A. idaresindeki 16 BSE 017 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.A. ile patpattaki S.Y., M.A., F.D., A.Y. ve D.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA