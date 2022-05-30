Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Serdivan Kafeler Sokağı olarak ta bilinen bölgede meydana gelen kazada sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet ile 34 SP 6827 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı M.İ. ve E.T. ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil Serdivan Sakarya Kaza 3. Sayfa Haberler

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