Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokağa girmek için manevra yapan otomobil ile motosikletin çarpışması neticesine meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Meydana gelen kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yağcılar Mahallesi Yahyalar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sokağa dönüş yapmak için manevra yapan otomobil ile F.E.A. idaresindeki 26 AIK 810 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet yol kenarında park haline bulunan araca çarparak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, otomobil ile motosikletin çarpıştı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa girmek için manevra yapan otomobil ile motosikletin çarpışması, motosikletin park halindeki araca çarpması yer alıyor. - SAKARYA