Sakarya'da Otomobil ile Motorlu Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Adapazarı'nda meydana gelen kazada, otomobil ile tescilsiz motorlu bisiklet çarpıştı. Motorlu bisikletin sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde otomobil ile tescilsiz motorlu bisiklet çarpıştı. Savrularak park halindeki araca çarpan motorlu bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. kontrolündeki 54 ZS 694 plakalı otomobil ile F.B. idaresindeki tescilsiz plakalı motorlu bisiklet çarpıştı. Savrulan bisiklet, park halindeki 54 AAZ 015 plakalı otomobile de çarptı. Kazada motorlu bisikletin sürücüsü F.B. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı F.B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Haberler.com
