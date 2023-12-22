Sakarya'da Otomobil Hırsızı Yakalandı

Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı

Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliyi yunus timleri yakaladı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinden çaldığı otomobil ile Adapazarı ilçesinde polisin takibine alınan şüpheli, kovalamaca esnasında kaza yaptı. Kaçmaya yaya olarak devam eden şüpheli yunus timlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Karasu ilçesinden otomobil çalan M.C.Y. isimli şüpheli, Adapazarı ilçesinde polisin takibine alındı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, Yalı Sokak üzerinde park halindeki araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şüpheli, yunus timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.