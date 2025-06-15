Sakarya'da Otluk Alanda Yangın: Kara Yolu Kapatıldı

Sakarya'da Otluk Alanda Yangın: Kara Yolu Kapatıldı
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Akyazı'da otluk alanda çıkan yangın, D-140 kara yolunu kaplarken itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, kara yolunu kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-140 kara yolunun Karaçalılık Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alanda çıkan yangının dumanları kara yolunu kaplarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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