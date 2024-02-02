Sakarya'da Oryantallik Yapan Sevgilisini Silahla Öldüren Şahıs Tutuklandı

Sakarya'da eğlence mekanında oryantallik yapan sevgilisini silahla öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 249. Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit D. (40) isimli şahıs, eğlence mekanlarında 'İpek' adı ile oryantallik yaptığı öğrenilen Sevda Timur'un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Ümit D., Timur ile tartıştı. Tartışma esnasında Ümit D., yanında getirdiği tabanca ile Sevda Timur'u öldürerek olay yerinden kaçtı. Daha sonrasında sabah saat 07.30 sıralarında karakola giderek suçunu itiraf eden Ümit D., Sevda Timur'un eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğunu ve bu sebeple kıskandığı için tartıştıklarını söyledi.

Ümit D.'nin, Timur ile yaklaşık 1 yıllık ilişkisi olduğu ve bu sebeple resmi nikahlı eşinden ayrıldığı öğrenildi. Ayrıca, bir çocuk annesi olan Sevda Timur'un Güneydoğu'dan yaklaşık 6 yıl önce Sakarya'ya geldiği ve Timur'un çocuğunun ise Mersin'de yaşayan babasının yanında olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek suçunu itiraf eden şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SAKARYA