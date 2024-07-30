Sakarya'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin seferber olmasıyla söndürülmeye çalışılıyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin seferber olduğu yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dokurcun Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye araçları ve arazözlerle müdahale ediliyor. - SAKARYA