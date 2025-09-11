Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Dumanların yükseldiği bölgede yapılan havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA