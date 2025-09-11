Haberler

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Dumanların yükseldiği bölgede yapılan havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

