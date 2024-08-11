Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri seferber etti. Uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akıncı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler ilçenin birçok noktasından görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. CAK ekiplerinin de destek verdiği yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA