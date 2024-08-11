Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri seferber etti. Uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akıncı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler ilçenin birçok noktasından görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. CAK ekiplerinin de destek verdiği yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını sakarya Geyve Acil Durum Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alanyaspor Eyüpspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Alanyaspor Eyüpspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 11 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Samsunspor BJK maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fatih Karagümrük Amedspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports 2 CANLI izle! (ALANYASPOR EYÜPSPOR) Bein Sports 2 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sivasspor TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Erzurumspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Erzurumspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bein Sports CANLI izle! (SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Metin2 kapanıyor iddiaları gerçek mi? 30 Ağustos'ta Metin2 sunucuları kapanıyor mu? Fatih Karagümrük Amedspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? MAÇ SONUCU! Fatih Karagümrük Amedspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Sivasspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fatih Karagümrük Amedspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Karagümrük Amedspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (SİVASSPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Hadise ve Okan Buruk sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edildi! Hadise Okan Buruk aşkı iddiası gerçek mi? Masterchef kim elendi? (İFŞA OLDU) 11 Ağustos Masterchef'te bugün kim elendi? Beyza, Serhat, Deniz, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar elendi mi? Instagram'ın kabul ettiği şartlar nelerdir? Türkiye'nin şartları neydi? Bandırmaspor Erzurumspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Bandırmaspor Erzurumspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
title