Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

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Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saat 05.30 sıralarında Sütalan Mahallesi Elmadere mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 4 teknik eleman, 1 su ikmal aracı, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı ve 20 yangın işçisinin müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Geyve 3. Sayfa Haberler

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