Sakarya'da Orman Yangını: Bir Köy Boşaltıldı

Sakarya'da Orman Yangını: Bir Köy Boşaltıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 3 köye doğru ilerlemeye başladı. Yangın nedeniyle Akça Özü köyü güvenlik tedbiriyle boşaltıldı, diğer köylerin de boşaltılması gündemde.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 3 köye doğru ilerlerken, 1 köy güvenlik tedbiri alınarak boşaltıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangın sonrası 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevleri söndürmek için ekipler adeta seferber oldu. Alevler Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 3 köye doğru ilerlerken, Akça Özü köyü güvenlik önlemi alınarak boşaltıldı. Alıçlar ve Muratlar köylerinin de boşaltılabileceği öğrenildi - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım

Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı

Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.