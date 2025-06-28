Sakarya'da Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı: 13 Ev Yandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 9 köye yayıldı. Yangında 17 haneli bir köyde 13 ev tamamen yanarken, 10 vatandaş ve 53 hayvan tahliye edildi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan orman yangını Bilecik'e sıçrarken, 17 haneli bir köyde 13 ev tamamen yandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede 'Kriz Merkezi' kuruldu. İlçeye bağlı Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan tahliye edildi. 17 evden oluşan mahallede 13 ev tamamen yanarken, 1 koyun ile 50 tavuk telef oldu.
Köy halkı yangınla ilgili büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa