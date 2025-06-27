Sakarya'da Orman Yangını, 3 Köy Boşaltıldı

Sakarya'da Orman Yangını, 3 Köy Boşaltıldı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşarak 3 köyün boşaltılmasına neden oldu. Yangını söndürmek için 105 personel, 24 araç, 7 helikopter ve 2 uçak seferber oldu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü sınırına ulaşırken, tedbir amaçlı boşaltılan köy sayısı 3'e çıktı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangın sonrası 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevleri söndürmek için ekipler adeta seferber oldu. Alevler Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 3 köye doğru ilerlerken, Akça Özü köyü güvenlik önlemi alınarak boşaltılmıştı. Alevlerin hızla yayılmasının ardından Alıçlar ve Muratlar köyleri de boşaltıldı. Küçükbaş büyükbaş hayvanları da araçlara yüklenerek köy dışına çıkarıldı.

"Ekiplerimiz seferber olmuş durumda""

Vali Faik Oktay Sözer, yangının başladığı ilk andan bu yana süreci anbean takip ederken, bölgede kriz merkezi kuruldu. Vali Sözer, yangını kriz merkezinde takip ederek, "Ekiplerimiz seferber olmuş durumda; yangını kontrol altına almak için tüm imkanlarımızla sahadayız. Yangının kontrol altına alınması için Orman İşletme ekiplerimiz, AFAD, jandarma ve itfaiye teşkilatımızla birlikte yoğun bir şekilde müdahale etmektedir. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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