Sakarya'da Orman Yangını: 20 Dönüm Arazi Küle Döndü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 20 dönüm arazi küle döndü. Yangın, ekiplerin 3 saatlik mücadelesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Toplam 40 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alıncı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 20 dönüm arazi küle döndü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA